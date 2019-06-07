Зоологический сад Монако вновь открылся для посетителей

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В августе 2018 года Зоологический сад Монако был закрыт для посетителей в связи с массовым нападением долгоносиков – жуков, которые наносят огромный вред природе.

1 июня 2019 года сад вновь открыл свои двери для гостей. За прошедшие 10 месяцев были проведены ремонтные работы по восстановлению и укреплению южного склона скалы Гримальди и обновлению растительности парка.

Все работы во время реновации были произведены в условиях максимальной безопасности для флоры и фауны зоопарка, а также с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

Зоологический сад, основанный князем Ренье III в 1954 году, насчитывает 250 животных со всего мира. Здесь можно увидеть редких экзотических птиц, рептилий, диких и домашних млекопитающих, черепах, бегемотов, кайманов и многих других обитателей природы. Все обитатели королевского сада содержатся в образцовых условиях, которые обеспечивают профессиональные смотрители.

Источник: Управление по туризму Монако