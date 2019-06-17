Киев ищет все более экзотические пути получения российского газа

/В мире/

Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС. В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал предложение украинской стороны.

"Укртрансгаз" направил предложение Молдавии воспользоваться украинской газотранспортной системой в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба компании.

""Укртрансгаз" направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимости от очередных переговоров с "Газпромом". Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской Федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям", – сообщили в пресс-службе украинской компании.

Кроме того, "Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019-2020 годов.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев по плану составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 млрд кубометров газа в год. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал предложение украинской стороны.

"Сколько бы Украина ни искала всякие экзотические пути для получения газа, все прекрасно понимают – и Украина тоже, – что этот газ все равно будет российским. Поэтому все эти способы всего лишь удорожают стоимость того газа, который Украина, если бы не была слишком озабочена всякими политическими мотивами, получала бы от России. И в этом – проблема. И они ее не решат тем, что будут искать еще более экзотические пути получения все того же российского газа", – сказал Владимир Жарихин.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдавии и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов объединения газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева. Официальная церемония начала строительства была проведена в феврале этого года, однако румынской стороне необходимо было завершить оформление документов, чтобы приступить к работе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/