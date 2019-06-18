Меркель объяснила, почему ее затрясло на встрече с Зеленским

/В мире/

Ангела Меркель объяснила причину своего нездорового состояния перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам канцелера ФРГ, причиной стало обезвоживание, но сейчас ей уже лучше.

«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — успокоила она журналистов.

Как сообщалось ранее, сегодня Зеленский прибыл с официальном визитом в Берлин. Во время встречи с ним Меркель стало нехорошо. Этот момент успели снять на видео. На кадрах записи можно видеть, что канцлер ФРГ и новый глава Украины стоят на красной дорожке в ожидании гимнов двух стран. Внезапно Меркель начинает трясти. Она лихорадочно меняла положение рук, видимо, пытаясь побороть дрожь. Сейчас в столице Германии стоит 30-градусная жара, в связи с этим в СМИ появились предположения, что у Меркель случился солнечный удар.

На повестку встречи Зеленского и канцлера ФРГ вынесены двусторонние отношения двух стран, выполнение минских соглашений и ситуация в Донбассе, а также процесс реформ на Украине.

Источник: https://riafan.ru/1188245-merkel-obyasnila-pochemu-ee-zatryaslo-na-vstreche-s-zelenskim