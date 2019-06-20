Украинский политик рассказал о настроении Тымчука незадолго до гибели

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В Киеве погиб депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

В эфире радио Sputnik член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб рассказал о том, чем запомнится Тымчук, а также о своем недавнем разговоре с коллегами погибшего депутата.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко в своем Twitter.

Как написал Геращенко, Тымчук погиб в результате огнестрельного ранения при чистке наградного пистолета.

По словам Геращенко, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции.

Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik рассказал, чем запомнился Дмитрий Тымчук.

"Действительно сегодня в Киеве в политических кругах обсуждается смерть депутата от "Народного фронта" Тымчука. Фигура достаточно заметная в Украине. Поскольку, находясь в этой достаточно крайней, откровенно говоря, националистической политической силе – партии "Народный фронт", он отвечал за информационное сопровождение противостояния внутреннего и противостояния с Российской Федерацией. Собственно говоря, те ресурсы, которые он поддерживал, которые он курировал, создавал, в том числе, они были источниками очень многих фейков про происходящее в Крыму и в Донбассе. Эти СМИ вбрасывали материалы, которые фактически призывали к травле инакомыслящих в Украине. По сути, этой своей деятельностью и своими крайними высказываниями господин Тымчук и запомнился – что представителям СМИ, что представителям политического бомонда", – сказал Александр Голуб.

По его словам, в последнее время Тымчук, если верить его коллегам, находился в расстроенных чувствах. Однако пока, как подчеркнул политик, рано говорить о причинах случившегося.

"Говорить о том, что именно произошло, еще рано. Поскольку та информация, которую мы имеем – она пока неофициальная. И то, что он погиб во время чистки оружия, это пока лишь одна из рабочих версий полиции… Некоторые коллеги, с которыми мне удалось переговорить, говорят, что в последнее время сам Тымчук находился в несколько расстроенных чувствах. Поскольку он надеялся, что его деятельность получит какую-то поддержку, получит оценку и какая-нибудь из политических сил пригласит его в свои списки, сделает на него ставку и сделает депутатом следующего парламента. Но этого не случилось. Ни одна серьезная политическая сила его деятельностью, его позицией не заинтересовалась", – заключил Александр Голуб.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/