В Тбилиси полиция распылила в протестующих слезоточивый газ и начала стрелять резиновыми пулями

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В Грузии у здания парламента полиция распылила в протестующих слезоточивый газ.

Полицейские также стали стрелять в воздух. Силовики перекрыли вход на улицу Руставели, где находится здание парламента. Людей оттеснили на площадь Свободы, пространство перед парламентом закидали второй волной слезоточивых шашек, но никто не уходит. От газа пострадали как митингующие, так и полицейские. Силовики стали стрелять по протестующим резиновыми пулями.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/06/20/152681-v-gruzii-u-zdaniya-parlamenta-politsiya-raspylila-v-protestuyuschih-slezotochivyy-gaz?utm_source=push