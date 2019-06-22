Бурджанадзе о событиях в Грузии: Это полная ответственность власти

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Трагические события на проспекте Руставели в Грузии откинули российско-грузинские отношения на несколько лет назад.

Об этом в интервью радио Sputnik заявила лидер грузинской партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. По ее словам, ответственность за инцидент в грузинском парламенте и последующие столкновения на улицах Тбилиси лежит полностью на власти.

«Я хочу выразить сожаление по поводу того, что случилось в парламенте, а потом трагические события развивались на проспекте Руставели. С сожалением могу констатировать, что инцидент, который произошел в парламенте, вызвал не только глубокий политический кризис в стране, но и на несколько лет откинул назад российско-грузинские отношения. Я ответственность полностью возлагаю на грузинское руководство и на господина Иванишвили. Очень легко можно было предвидеть, что в стране, которая еще не залечила раны после августа 2008 года, и в которой еще не решены проблемы в Абхазии и, так называемой Южной Осетии, появление российского депутата в кресле спикера парламента Грузии, конечно же, вызовет абсолютно негативную, эмоциональную реакцию со стороны населения. То, что произошло потом на проспекте Руставели, это опять же полная ответственность власти. Нужно было сделать все для того, чтобы эта истерия не переросла в массовые столкновения, чтобы не переросла в русофобию. Но это произошло. И это очень сильно навредило и стране, и российско-грузинским отношениям», - заявила Нино Бурджанадзе.

Напомним, в четверг в Тбилиси вспыхнули акции протеста. Демонстранты требовали отставки Министра внутренних дел, главы Службы безопасности и спикера парламента. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Ночью полицейские разогнали акцию с помощью резиновых пуль, слезоточивого газа и водомётов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/