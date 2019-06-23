Почему США "упустили шанс" помешать "Северному потоку-2"

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США опоздали с попытками помешать "Северному потоку-2", считает американский инвестор. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский высказал свой взгляд на ситуацию вокруг реализации проекта.

США опоздали с попытками помешать реализации проекта "Северный поток-2", заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. По его мнению, максимум, что они могут сделать, – "ставить палки в колеса".

США давно продвигают свой СПГ в Европу и выступают против строительства "Северного потока-2", утверждая, что он усилит влияние России на внешнюю политику европейских стран. Так, например, президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что изучает вопрос о введении санкций против "Северного потока-2", но полагает, что лучший способ противостоять "российскому влиянию" в энергетической сфере в Европе – это продажа американского СПГ в ЕС.

Действия, чтобы приостановить проект, предпринимает и американский сенат. Сенаторы вносят на рассмотрение различные законопроекты, направленные против реализации проекта, а также предлагают выработать стратегию обеспечения "энергетической безопасности европейских союзников".

"Политическая цель этих законопроектов очень проста: остановить "Северный поток-2", не дать ему состояться. Здесь все методы хороши – и дилеры, и судовладельцы, и операторы, и производители строительного оборудования, инженеры-наладчики и пусковики, и строители, все, кто участвуют прямым или косвенным образом, подпадают под эти возможные санкции", – отмечает Шостак.

Однако, по его словам, "многие вещи из этих пакетов (законопроектов – ред.) носят декларативный характер. Нельзя не учитывать разношерстное настроение среди самих европейцев, которые придерживаются далеко не однозначной позиции. Мы знаем позицию Германии, которая всячески противится американскому давлению. Да и большинство европейских стран, за исключением, пожалуй, колеблющейся Дании, поддерживают строительство".

"Воспрепятствовать и задержать, создать трудности – да, можно. Ключевым будет решение Дании, и это вопрос прокладывания маршрута. Что касается других вопросов, включая пуск и наладку, то это практически все уже имеется. Ряд крупных европейских компаний участвуют в проекте и собираются на нем зарабатывать. От него есть экономическая выгода и трудно бороться с экономикой", – заключил Шостак.

Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, уже давно ни для кого не секрет, что решение о санкциях и давлении на участников проекта "Северный поток-2" было изначально политически мотивировано. Но США, по словам эксперта, так ничего и не смогли предложить Европе взамен, поэтому упустили свой шанс.

"Понятное дело, что все это было на уровне Госдепа. И мы, конечно, не сомневались, что это было абсолютно не связано с бизнесом, что это решение было на уровне политики. Ничего, кроме политики, в нем не было. Но дело в том, что Америка не может, к сожалению или к счастью – для кого как, предложить Германии и другим заинтересованным странам альтернативу. Мы уже говорили о том, что расчеты показывают: то, что предлагает Америка – трансатлантические поставки сжиженного природного газа – они как минимум вдвое дороже получаются, чем поставки из России. Поэтому на сегодняшний момент они коммерчески бессмысленны", – сказал Владимир Рожанковский.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в этом году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

В ФРГ в ответ на угрозы США не раз заявляли, что не собираются менять свою позицию. Канцлер Австрии Кристиан Керн также подвергал критике предложение сената США ввести новые санкции против России, которые затрагивают проект "Северный поток-2".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/