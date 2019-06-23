Украине некуда деваться. Земан рассказал об отношении в Европе к Крыму

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Киеву и мировому сообществу нужно смириться с тем, что Крым ? часть России, заявил президент Чехии Милош Земан. Чешский руководитель сказал вслух то, о чем в Европе думают многие, считает политолог Юрий Почта.

Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым ? часть России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

"Это факт", ? подчеркнул он.

Глава государства также признал, что санкции не повлияли на экономику и политику России, и заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись.

"Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить", ? заключил Земан.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта высказал мнение, что в Европе все больше осознают необходимость пересмотра отношения к Крыму.

"Совершенно очевидно, что уход Крыма в Россию после госпереворота 2014 года в Киеве, после обострения на Украине негативного отношения к русскому языку, к русскоязычным ? все это имело основания. Ведь здесь не было чего-то произвольного, не было никакого нажима со стороны Москвы", ? отметил Юрий Почта в эфире радио Sputnik.

Президент Чехии сказал вслух то, о чем в Европе думают многие, считает он.

"Европа сначала поддержала киевскую власть с ее требованием вернуть Крым, ввела санкции. А президент Чехии, он, собственно, сейчас что говорит: санкции не работают, мы теряем деньги, русские теряют деньги, Украина теряет возможность налаживать отношения с Россией. Это очень трезвый, разумный подход. Согласится ли с ним Украина? Ей просто некуда деваться. И потом, современный мир ? он ведь открытый. И, с точки зрения европейцев, если развивать отношения, линия прохождения государственной границы мало кого будет волновать. Как, скажем, сейчас ? между Францией и Германией: кто теперь вспоминает о том, как Эльзас и Лотарингия в прошлом переходили из рук в руки?", ? сказал Юрий Почта.

В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь".

В четверг в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что страна с момента введения санкций потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза, в свою очередь, составили 240 миллиардов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/