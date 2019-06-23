Бить или не бить? В Японии запретят пороть детей

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В Японии запретят применять физическое насилие к детям. Соответствующий законопроект одобрил парламент страны.

Документ вступит в силу с 1 апреля 2020 года. За физические наказания несовершеннолетних родителей и опекунов будет ждать штраф.

В российских семьях принято прятать «скелеты в шкафу», отметил в эфире радио Sputnik юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани.

«Сегодня нет нормы, которая защищала бы детей от систематических побоев. В УК есть пункт "истязание", то есть, систематическое причинение побоев, но механизма реализации наказания за это нет. Нужно, чтобы органы опеки посещали детей и могли смотреть на то, что происходит в семье. Но ведь семья скрывает информацию. Не хотят, чтобы муж сел в тюрьму. Не хотят, чтобы пострадала семья. Не хотят, чтобы репутация пострадала. Каждый пытается скрыть, что происходит, но эти "скелеты в шкафу" получают очень нехорошее воплощение, когда ребенок вырастает» - считает адвокат.

Физическое насилие над детьми может аукнуться в будущем, объяснила в эфире радио Sputnik детский психолог, блогер, автор YouTube-канала «Мать года» Елена Боровая.

«Никакое насилие недопустимо. Опираться на стыд и страх в воспитательных целях - это не воспитание вовсе. Это очень быстрая дорога к послушанию и удобству, но непонятно, куда она может привести? И могут быть обиды, которые потом ребенок будет вымещать на постаревших родителях или даже на своих же детях», - рассказала психолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/