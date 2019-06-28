 "Сильно больше". В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от сокращения турпотока из России после русофобских акций.

Эти данные прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Национальный банк Грузии подсчитал убытки национальной экономики из-за ожидаемого сокращения туристического потока из России.

"Трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов", – отмечается на сайте банка.

Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы. Официальный курс на 27 июня установлен в 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5 процента ниже курса на среду.

В Нацбанке напомнили, что в Грузии действует плавающий курс валюты.

"На курс валюты действуют разные внутренние и внешние факторы, в том числе ожидания. Соответственно, информация о возможном сокращении туристического потока из России влияет и на валютный рынок", – говорится в релизе.

Кроме того, обесценивание национальной валюты влияет на импорт и экспорт. "В таких ситуациях продажа иностранной валюты национальным банком лишь перенесет на время коррекцию, и масштабы окончательного обесценивания будут большими", – считают в Нацбанке Грузии. В эфире радио Sputnik прогноз грузинского Нацбанка прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

"Я думаю, что (потери) сильно больше. Там же есть прямые потери и косвенные потери, которые связаны с потерей инвестиционной привлекательности, которые связаны со строительным сектором, потому что очень многие русские покупали жилье в Грузии. Там есть потери, связанные со стоимостью обслуживания госдолга, который неизбежно вырастет на фоне всего этого. До полутора миллиарда долларов легко эта сумма может добежать с учетом косвенных потерь от экономических трудностей", – считает Алексей Зубец.

Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны. После заявлений грузинской коллеги президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения.

Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/