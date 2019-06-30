Франция обязана России, признал Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в 2020 году в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

По его словам, этот день важен для Франции.

«Мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся», — заявил Макрон.

Ранее Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/06/30/n_13154443.shtml?utm_source=push