«Одна москальская рожа точно ляжет». Украинец пообещал устроить драку с «Краснодаром-2»

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Потом сказал, что его взломали, но было уже поздно.

5 июля «Краснодар-2» играет товарищеский матч с венгерским клубом «Халадаш» (начало — в 19:00 по московскому времени). Самый мощный анонс встречи опубликовал украинский полузащитник венгерского клуба Юрий Габовда.

«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине!» — написал Габовда в инстаграме.

Если это была шутка, то ее не оценили. После разразившегося скандала Габовда удалил пост, заявив, что он ничего такого не делал.

«Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», — цитирует Габовду Tribuna.com.

Венгры действия игрока осудили.

«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», — сообщили Sport24 в пресс-службе клуба «Халадаш».

Никак. Европейский футбольный союз не стал реагировать на слова украинского футболиста.

«У нас нет комментария на это», — сказали в УЕФА корреспонденту Sport24.

Габовда дебютировал в большом футболе при Олеге Кононове, когда тот тренировал «Карпаты». В своем инстаграме Юрий выражал благодарность тренеру.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2019-07-04-ukrainskiy-futbolist-khaladasha-poobeshchal-ustroit-draku-v-matche-s-krasnodarom-2-a-zatem-udalil-post