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 Когда полетим в Египет? Ждут и туристы, и туроператоры

В Ассоциации туроператоров России ждут возвращения чартерных рейсов в Египет. Об этом в интервью заявил вице-президент Ассоциации Дмитрий Горин.

Напомним, ранее стало известно, что глава Росавиации Александр Нерадько и посол  Египта в РФ Ихаб Наср обсудили конкретные шаги к скорейшему возобновлению авиасообщения между странами.

По словам Дмитрия Горина, точная дата снятия ограничений пока не известна, наличие переговорного процесса между странами уже хорошая новость.

«Туристические компании и сами туристы на протяжении последних четырех лет ждут возобновления чартерных регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Годом ранее открыты рейсы в Каир, но это не очень удобный перелет, все таки это трансферт, далее автобусами на курорты. В случае, когда будут введены новые правила, сняты ограничения по чартерным рейсам,  в течение небольшого промежутка времени туркомпании разработают маршруты, поставят чартерные рейсы. Мы не знаем сроков открытия. Наличие переговорного процесса - это хорошая новость. Специалисты по вопросам авиационной безопасности должны подписать соответствующие документы и протоколы по безопасности и только после этого можно будет говорить о каких-то конкретных сроках», - отметил Дмитрий Горин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru

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Категория: Новости / В мире

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