Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"

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Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.

Правоохранители проверяют информацию о минировании десяти гостиниц в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники Госслужбы по ЧС.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении – до восьми лет.

В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал ситуацию.

"К сожалению, на Украине очень часты сообщения о фальшивых минированиях. Во-первых, выборы – это создает определенный ажиотаж. С другой стороны, сказывается общая нервозность – чаще всего после проверки оказывается, что никакого минирования нет. В некоторых случаях, действительно, минирование используют чисто для провокации – чтобы сорвать какое-нибудь мероприятие. Например, было много случаев, когда депутаты пытались провести встречу с избирателями, но следовало сообщение о минировании, и встреча срывалась. Переживем выборы – дай бог, прекратятся и минирования… В этих сообщениях больше политики, это такая грязная политическая борьба, чтобы не дать человеку избраться", – считает Александр Охрименко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/