Назван самый безопасный город России

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Сервис Numbeo опубликовал рейтинг городов мира, составленный по статистическим данным об уровне безопасности и индексе преступности.

В список из 331 городов мира вошли и пять российских. Самым безопасным из российских городов по статистической информации 2019 года стал Нижний Новгород. Он занял 51 место из 331, то есть вошел в первую сотню.

Санкт-Петербург занимает 134-ю строчку. В рейтинг также вошли Москва (144), Екатеринбург (201) и Новосибирск (208).

Самым безопасным для проживания городом мира признали столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с индексом безопасности 89,3 балла. Следующие строки рейтинга заняли крупнейший город Катара Доха (88,3), столица канадской провинции Квебек (85,2), главный город Тайваня Тайбэй (85,03) и немецкий Мюнхен (83,5).

В десятку лучших также вошли Цюрих и Берн, Гонконг и турецкий Эскишехир. Далее в рейтинге следуют хорватский порт Риека (80,9), второй по численности город Эстонии Тарту (80,5), румынский город Клуж-Напока (79,9), а также столица Хорватии Загреб (79,2).

Источник: ТАСС