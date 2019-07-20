"Афины приходят в себя". Очевидец – об обстановке после землетрясения

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Вслед за основным землетрясением в Афинах последовали семь новых толчков.

О том, какова сейчас ситуация в городе, в эфире радио Sputnik рассказал издатель газеты "Афинский курьер" Федор Игнатиадис.

Серию афтершоков зафиксировали специалисты после мощного землетрясения, произошедшего в Греции недалеко от Афин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, зафиксировано не менее семи сейсмических событий с магнитудой от 2,5 до 4,6. Наиболее сильным стало седьмое землетрясение, оно было зафиксировано в 12.11 по времени UTC (15.11 мск).

На этот час обстановка нормализовалась, рассказал в эфире радио Sputnik издатель газеты "Афинский курьер" в Греции Федор Игнатиадис.

"Сейчас обстановка нормальная. Эпицентр землетрясения был неглубоко, тем не менее оно было кратким по времени, поэтому особых разрушений нет. Жертв тоже. Есть несколько раненых. Сейчас все спокойно, город приходит в себя. Смотрю в окно – люди, машины…все в порядке", – сказал он.

В Греции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. Сейсмологи Салоникского университета имени Аристотеля оценили глубину очага в 2 километра, то есть почти на поверхности.

По сообщению Associated Press, из-за землетрясения жители Афин покидали здания и выбегали на улицы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/