С чем могут быть связаны обыски в компаниях Порошенко

/В мире/

На Украине проходят обыски в двух компаниях, которые связывают с экс-президентом Петром Порошенко.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко дал свой прогноз развития ситуации.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент" и на предприятии "Автомобильная компания "Богдан Моторс"". Об этом сообщается на странице ведомства Фейсбуке.

Местные СМИ связывают эти компании с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

В НАБУ отметили, что розыскные мероприятия проходят в рамках расследования дела о растрате госбюджета в особо крупных размерах сотрудниками Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины в 2015-2018 годах. Наказание за подобные преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы, а также конфискацию имущества и невозможность занимать госдолжности.

Против Порошенко и его команды на Украине уже расследуется более десяти уголовных дел. По некоторым он проходит основным фигурантом, по части – свидетелем.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что обыски в компаниях – своеобразный пиар ход перед выборами в Верховную раду.

"Однозначно – это предвыборный пиар. Как и все, что сейчас делает (президент Украины Владимир) Зеленский, потому что для него крайне важно поднять пошатнувшийся рейтинг партии "Слуга народа". Возможность посадки Порошенко, как говорится, пятьдесят на пятьдесят, потому что ему дают "индульгенцию", и Зеленский, скорее всего, не будет его сажать по одной простой причине: если сегодня сажать на скамью подсудимых господина Порошенко, то надо сажать и его окружение. Таким образом, надо признать, что госпереворот был совершен исключительно в интересах одной группы лиц. Европа и США себе такого позволить не могут. Поэтому я все расцениваю исключительно как пиар перед выборами 21 июля", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/