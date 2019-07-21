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ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) составила 13,61%. Об этом сообщает ТАСС.

Эти данные собраны с 5 из 199 избирательных участков, уточняет агентство.

Также по сведениям ЦИК, в выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тыс кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Голосование проходит почти на 30 тыс. участках. Каждый пришедший избиратель получает по два бюллетеня: с названием партий и ФИО кандидатов.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы в Верховную Раду начались на Украине.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/07/21/n_13241497.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / В мире

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