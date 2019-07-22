Премьер Великобритании Тереза Мэй может спровоцировать войну в связи с задержанием Ираном британского танкера

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В минувшую пятницу ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в иранских территориальных водах британский танкер и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. Полиция задержала капитана, старшего помощника и еще двух членов экипажа.

Политолог Владимир Киреев высказал мнение, что инциденты с танкерами повышают риск прямого конфликта стран Запада ? прежде всего, США и Великобритании ? с Ираном.

"Потенциал для прямого конфликта достаточно велик. Серьезные круги в США и Великобритании готовы спровоцировать такой конфликт и заинтересованы в нем. Речь идет об экономических и политических интересах. В политическом аспекте речь идет о попытках "переформатирования" Ближнего Востока, где Иран на данный момент, с точки зрения американских стратегов, получил слишком большой вес. С экономической точки зрения американцы заинтересованы получить влияние на рынки, которые находятся под контролем Ирана… Поводов для того, чтобы спровоцировать войну, достаточно много", ? сказал Владимир Киреев.

В то же время, как полагает политолог, конфликт не входит в интересы президента США Дональда Трампа.

"Серьезный сдерживающий фактор ? фигура президента США. Трамп не заинтересован в том, чтобы получить перед выборами конфликт, который однозначно негативно скажется на его репутации внутри американского общества. Тем более что его электорат голосовал за него в надежде, что он прекратит череду внешних экспансий и сосредоточится на внутренней политике и экономике, что он до сих пор и делал. Но давление на него будет оказываться большое, внутриполитическая борьба предстоит серьезная", ? отметил Владимир Киреев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/