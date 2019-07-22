Грузинские военные озвучили ответ на заявления России

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Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Какими бы ни были для нас эмоциональными российские заявления, мы должны отвечать разумно, выполнением главных стратегических задач», — цитирует министра грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

«Мы стараемся сохранить в регионе стабильность и безопасность», — назвал он задачу грузинских властей.

По словам Левана Изория, этой цели отвечают и намеченные в Грузии на 27 июля — 9 августа беспрецедентные учения с участием более трех тысяч военных из 14 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса.

Ранее военные учения с участием США и Британии прошли в Грузии в конце июня. До этого, в марте, там прошли учения НАТО, в которых приняли участие около 350 военных из 24 стран альянса.

Напомним, отношения Грузии и России ухудшились после визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, тогда в грузинской столице начались беспорядки.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.

После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против. При этом Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/army/42535706/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink