Порошенко проиграл. Но…" Украинский эксперт о планах экс-президента

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Петр Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине.Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение о том, насколько реализуемы планы экс-президента.

Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.По их словам, в планах экс-президента – дискредитировать партию главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" и в итоге добиться новых досрочных выборов.

"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", – заявил один из собеседников газеты.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал ситуацию.

"На сегодняшний момент Порошенко проиграл выборы. Что-то реальное сделать в Украине он не может. Но! Порошенко сейчас будет концентрировать вокруг себя всех националистов: как западных, так и восточных. Тем более что ультрарадикалы не прошли в Верховную раду, и они сейчас будут примыкать к Порошенко. А он, со своей стороны, будет их использовать, чтобы создавать проблемы Зеленскому. Да, действительно, мы увидим какие-то акции у Верховной рады, блокирование трибуны в Раде, личные эпатажные мероприятия с лозунгами. Но я далек от мысли, что им удастся сильно напугать или заставить Зеленского слушаться. Все-таки Зеленский победил с очень большим результатом и может спокойно нейтрализовать любые попытки Порошенко что-то расшатать. Так что Порошенко действительно проиграл", – считает Александр Охрименко.

Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа, однако уже сейчас понятно, что партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство. За партию проголосовали 43,11% граждан, следует из данных ЦИК по итогам обработки 92,33% протоколов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru