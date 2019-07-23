Британский журналист рассказал, почему Борису Джонсону "не позавидуешь"

/В мире/

Борис Джонсон станет новым премьером Британии, заявили в комитете Консервативной партии.Журналист из Великобритании Александр Некрасов отметил, что Джонсону остается очень тяжелое наследство.

Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, объявил правящий комитет партии.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

Джонсон станет премьер-министром страны в среду, после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

Журналист из Великобритании Александр Некрасов оценил ситуацию."Борис Джонсон наследует ситуацию, которой, конечно, не позавидуешь – проект Brexit, по сути, развалился на данный момент, и противоречия в парламенте, в стране настолько сильны, что очень трудно представить, как он сможет объединить Консервативную партию, парламент, людей для того, чтобы претворить в жизнь выход из Европейского сообщества. Сам он сделал короткое выступление после того, как был объявлен победителем голосования, что он готов вести страну к Brexit'у. Но на самом деле все это не так просто. И буквально завтра, когда он вступит в должность премьер-министра, ему придется разбираться с массой проблем, в том числе и с кризисом вокруг отношений с Ираном. Хотя очень трудно представить, как это можно сделать, когда само британское правительство этот кризис создало", – сказал Александр Некрасов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru