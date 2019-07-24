"Тревожный симптом". Политолог о спецназе на протестах в Донецкой области

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МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома. Возникают серьезные вопросы к украинской власти-их озвучил политолог Владимир Шаповалов.

Недовольство ходом выборов на Украине будет усмирять спецназ – МВД отправило резерв групп специального назначения в город Покровск в Донецкой области.

Ранее наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 сообщили о нарушениях в ходе парламентских выборов, после этого у здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины, сообщили в МВД.

"Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", ? говорится в сообщении МВД Украины.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что это решение противоречит здравому смыслу.

"Это очень тревожный симптом, потому что фактически речь идет о том, что в избирательном споре украинское правительство считает возможным применение вооруженных сил. С учетом того, что события происходят в той части страны, которая находится рядом с линией разграничения, и где к украинским вооруженным силам отношение у значительной части населения как к оккупантам, данное решение не просто противоречит самому спору, но противоречит здравому смыслу. И возникают серьезные вопросы к украинской власти о том, как она относится к жителям Донецкой области, считает ли она их своими соотечественниками", ? сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, эта ситуация в целом ненормальна.

"Конфликт не носит характер вооруженного столкновения, а является законным требованием граждан учитывать их голоса в рамках избирательной кампании – почему к этому конфликту отношение как к какой-то военной акции, и почему в качестве меры прекращения конфликта применяется не судебное разбирательство, а спецназ? Конечно, это ситуация не нормальная, она свидетельствует о достаточно серьезном конфликте нынешней украинской власти с жителями Донецкой и Луганской областей, той их территории, которая находится под контролем Киева. И, собственно, результаты голосования наглядным образом это продемонстрировали, потому что фактически население Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем Украины, проголосовало за мир и диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, прекращение военного конфликта и нормализацию отношений с Россией", ? считает Владимир Шаповалов.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 98,34% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,14%, на втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,04%. Третье место занимает "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,18%. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" – 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,83%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru