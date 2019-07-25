Эксперт рассказал, зачем Волкер едет в Донбасс

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассчитывает посетить Донбасс. В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков высказал мнение о целях этого визита.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что в рамках визита в страну рассчитывает посетить Донбасс.

"Я буду пытаться посетить зону конфликта на востоке (Украины, – ред.). То, что произошло с людьми там – это просто ужасная человеческая трагедия", – заявил он.

Волкер в четверг находится в Киеве с визитом, где уже встретился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, чья партия занимает третье место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, которые прошли 21 июля.

В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков высказал мнение о целях визита Волкера.

"Волкер рискует потерять "жирный кусок" в виде Украины, которая, как теперь известно, ему доплачивала в лице (экс-президента Петра) Порошенко. То есть у него есть личная мотивация. Кроме того, эта поездка включена и в украинско-донбасскую повестку США. Ведь на текущий момент не видно определенности со стороны Вашингтона по этому вопросу – системных высказываний практически нет, знаковых телодвижений тоже. Поэтому, думаю, поездка Волкера и его последующий доклад станут еще одним шагом к тому, чтобы Вашингтон определился в текущем моменте времени – при (президенте Владимире) Зеленском, при партии "Слуга народа", то есть фактически при полноте власти на Украине – как он будет себя вести", – сказал Александр Казаков.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,11%. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,83%.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru