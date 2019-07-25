"Президент для всех". В Тунисе умер Аль-Баджи Гаид ас-Себси

/В мире/

Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. В эфире радио Sputnik журналист-международник Аббас Джума высказал мнение, что с его уходом в стране образовался политический вакуум.

В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси.

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", – говорится в заявлении, размещенном в Facebook.

Конкретная причина смерти не называется.

В последние месяцы президента несколько раз госпитализировали в связи с проблемами со здоровьем. В частности, в июне сообщалось, что его доставили в больницу, и он находился в критическом состоянии.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси стал президентом в 2014 году. До этого он был спикером парламента при свергнутом президенте Бен Али. В разное время, начиная с 1960-х годов, он занимал посты министра иностранных дел, внутренних дел, обороны и премьер-министра. В последние месяцы ас-Себси неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.

Возглавив страну в 2014-ом, ас-Себси стал вторым самым пожилым президентом после главы Зимбабве Роберта Мугабе.

В эфире радио Sputnik журналист-международник Аббас Джума высказал мнение, что с уходом ас-Себси в Тунисе образовался политический вакуум.

"Он ушел до всех решающих политических процессов в Тунисе, до выборов. И, конечно же, сейчас в стране образовался политический вакуум. Насколько следующий президент будет таким же достойным, сможет ли он решать те задачи, которые решал ас-Себси, сейчас не совсем понятно…Одно из основных качеств, которым, на мой взгляд, должен обладать преемник, которого впоследствии выберут в Тунисе, это тот самый примирительный вектор, тот самый президент для всех, который может объединять разные силы, разные направления, в том числе и исламистов, и тех, кто исламистам сопротивляется. Ас-Себси, как мне кажется, за эти годы смог это реализовать, задать направление", – сказал Аббас Джума.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru