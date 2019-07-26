«Лососевые войны»? Норвежцы испугались российской горбуши

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Норвежские биологи призвали местных рыбаков объявить войну российской рыбе-«оккупанту» - горбуше. По мнению профессора Университета Тромсе Эвы Турстад, норвежские реки наводнил российский лосось и камчатский краб, что грозит местной экосистеме. Горбуша может вытеснить норвежскую рыбу, ее нужно уничтожать, предупредила профессор.

Дальневосточных морских обитателей завезли в северные европейские широты еще советские специалисты в середине прошлого века, рассказал в интервью радио Sputnikдиректор по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, доктор биологических наук Олег Булатов. По его словам, нашествие российского лосося – явление временное, и паника норвежских коллег безосновательна.

«И горбуша и дальневосточный краб - это не «бычки в томате», это гораздо более ценные объекты. Истерия норвежцев, что наш краб нарушает их экосистему - это спекуляции чистой воды. Экспансия этого вида горбуши в столь далекие районы, когда она уже начинает захватывать ту же Англию и другие страны, включая Норвегию, явление временное», - объяснил ученый.

Норвежцам бы стоило не призывать к убийству горбуши, а поменять законодательство по вылову и вывозу рыбы, считает Олег Булатов.

«Я бы посоветовал норвежцам разрешить бесконтрольно ловить горбушу в их водах российским рыбакам-любителям. Было бы еще лучше, если бы они платили нашим российским рыбакам-любителям за то, что они «очищают их экосистему» от пришельца. Если горбушу поймать в устье реки, она практически еще не имеет изменений, и качество мяса у нее очень высокое. Это первое. И второе, насколько я помню, согласно норвежским положениям, вывоз рыбы на каждого рыбака любителя ограничен - около 100-150 кг. И если бы наши рыбаки-любители прямо там же разделывали эту горбушу и везли бы филе, от этого выиграли бы все», - сказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru