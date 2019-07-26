Почему россияне скупают недвижимость в Черногории?

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Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Черногории. В 2018 году они вложили в черногорскую экономику почти 39 миллионов евро. Такие данные приводит Центральный банк Черногория.

На втором месте – граждане Турции. Они приобрели в Черногории недвижимость на 25 миллионов евро. Третьими оказались сербы. Они потратили 14,5 миллионов евро. Так же в списке граждане Швейцарии, США, Германии, Австрии, Швеции, Великобритании и ОАЭ.

Почему россияне оказались на первом месте, в интервью радио Sputnik объяснила менеджер компании по продаже недвижимости в Черногории Светлана Рябова.

«В первую очередь, безвизовый въезд и возможность получить вид на жительство при покупке недвижимости любой ценовой категории. Тут нет нижнего порога покупки. Еще в Черногории схожая культура, схожий язык и это православная страна. Также в стране отсутствуют вредные производства, и еще перелет туда короткий. Этого вполне достаточно», - рассказала Светлана Рябова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru