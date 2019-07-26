ксперт объяснил, что будет с украинским рынком дизтоплива после 1 августа

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Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину – компания Wexler Group – объявила, что с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из РФ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik вице-президент "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев.

Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину Wexler Group с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из РФ в связи с вводом Киевом спецпошлин, сообщается в четверг на странице группы в Facebook.

Ранее кабмин Украины ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября ? 4%. Спецпошлина на сжиженный газ будет 1,75% с августа и 3% с октября.

"В связи с принятием постановления кабинета министров Украины… группа Wexler с 1 августа вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации трубопроводным транспортом в Украине", ? говорится в сообщении группы.

По данным группы, решение принято в связи с тем, что дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными.

Вице-президент "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев в эфире радио Sputnik объяснил, чего можно ждать на украинском рынке дизтоплива после этих решений.

"Значит, оно (дизтопливо ? ред.) пойдет из других точек, особых проблем в связи с этим я не вижу. Приведет это все к тому, что у них, возможно, будут какие-то локальные дефициты и одновременно увеличится выборка с каких-то других направлений. Я не думаю, что эти объемы окажут какое-то существенное влияние на украинский рынок или на российский рынок… Изначально была позиция о введении данных пошлин для снижения так называемой трейдерской маржи, на крупных оптовых покупателей это было нацелено. Либо цены у них там вырастут, либо будут локальные дефициты ? и все равно цены вырастут", ? уверен Дмитрий Гусев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru