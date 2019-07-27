задержание службы безопасности Украины российского танкера – очень тревожный сигнал

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Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за "блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году". Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в Киеве показывают, что готовы идти на новые авантюры.

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-служба ведомства.

В СБУ подчеркнули, что судно признано вещественным доказательством, в настоящее время готовится ходатайство о его аресте.

На судне проведен обыск, изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы, также был допрошен экипаж.

Политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал ситуацию.

"Это, пожалуй, самый тревожный и самый серьезный сигнал за последнее время. Только что прошли выборы в парламент Украины, его формирование еще не осуществилось, правительство исполняет обязанности в прежнем составе, в том числе это относится к спецслужбам и к армии. Не секрет, что за это время на линии противостояния в Донбассе, вопреки всем заявлениям (президента Украины Владимира) Зеленского, произошло обострение. А сегодня сделан совершенно враждебный шаг. Вне всякого сомнения, действует так называемая фракция войны – те, кто пришел вместе с (экс-президентом Петром) Порошенко к власти и действовали в течение всех этих пяти лет. Цель этого поведения – создать проблемы администрации Зеленского, прекратить попытки нормализации отношений с Россией. Они играют на национализме, на желании представлять большую значимость, чем есть на самом деле, и готовы идти на новые авантюры", – считает Владимир Джаралла.

В конце ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На протяжении нескольких часов они совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских пограничников, из-за чего суда были задержаны, а моряки арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые и руководили операцией.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru