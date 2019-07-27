Россия "ослепляет" украинских пограничников? Ну и глупость

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Украинские пограничники пожаловались на "ослепляющий зеленый луч" со стороны России.Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал подобные жалобы.

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.

"Однако, принимая во внимание, что подобные явления, которые имели место на линии разграничения на суше, неоднократно приводили к травмам военнослужащих, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", – говорится в сообщении.

Пограничники сообщили о "провокациях" в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал подобные жалобы глупостью.

"Может, им что-то привиделось… Это на Украине бывает, ведь это страна мифов и легенд. Они же утверждают, что выкопали Черное море, поэтому ничего удивительного в том, что они и такие вещи говорят. Я не знаю, что это за зеленые лучи. Есть прожекторы. Да, ночью они светят для того, чтобы проверять границу. Но чтобы зеленый луч кого-то специально ослеплял… Если есть такой луч, пусть они не смотрят на него – все очень просто. А выдумывать, что Россия кого-то ослепляет – это, на мой взгляд, очередная глупость украинская", – сказал Виктор Литовкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru