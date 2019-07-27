"Просто так не отпустят". Юрист о перспективах нового дела против Порошенко

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Суд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Петром Порошенко.Юрист в области международного права Марина Силкина объяснила, почему попытки привлечь экс-президента к уголовной ответственности будут продолжены.

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко, пишут "Украинские новости".

Отмечается, что заявление было подано в СБУ еще 11 июня. Претензии касались действий Порошенко при назначении судей Верховного суда. Сотрудники спецслужб отказались возбудить дело против бывшего главы государства, после чего была подана жалоба. "Восемнадцатого июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее", – говорится в сообщении.

Дело о захвате власти против Порошенко ранее возбудило Госбюро расследований Украины. Экс-президента подозревают в "неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия" в период с марта по май 2019 года.

Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина высказала мнение, что попытки привлечь Порошенко к уголовной ответственности будут продолжены.

"Считаю, что Порошенко просто так из этой ситуации не отпустят, будут держать достаточно уверенно. Вместе с тем, будут собирать все больше материалов и информации, чтобы оказывать определенное давление, в том числе и посредством такого преследования. Дело в том, что Порошенко достаточно обеспеченный, известный политик, и он имеет достаточно серьезное влияние, поэтому просто так спустить с рук те деяния, которые ему вменяются, для действующей власти – это выпустить джина из бутылки. Поэтому действующая власть будет стремиться к тому, чтобы максимально удерживать Порошенко в рамках. То есть попытки привлечь Порошенко к уголовной ответственности будут продолжены", – считает Марина Силкина.

Всего на Украине возбудили 11 уголовных дел против бывшего украинского лидера и его приближенных – в том числе о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Кроме того, Порошенко допрашивали как свидетеля по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru