Военный эксперт: C-400 уж точно не станут в Турции выставочными образцами

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Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, Анкара вновь проявляет стойкость своей позиции.

Турция намерена начать использовать российские "Триумфы" весной, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", – сказал он на выступлении в Анкаре.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм отметил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК, тогда США не прибегнут к санкциям.

Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Сделка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали от Турции отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события.

"Думаю, что в настоящее время Турция активно занимается и поставками комплексов, и обучением персонала. Она купила комплексы не для того, чтобы, заплатив порядка полутора миллиардов, поставить их в качестве выставочных образцов. Конечно, она их будет использовать, в том числе и в геополитическом плане. Впрочем, наши комплексы С-300 стояли в Греции достаточно долго, и это вносило элемент стабильности в Восточном Средиземноморье. Поэтому я думаю, что Турция это и дальше будет развивать – в середине следующего года эти комплексы фактически должны быть поставлены на боевое дежурство. Трамп будет этому противостоять, использовать все элементы силового давления. Но Эрдоган доказал, что он крепкий парень, который не поддается шантажу и давлению, поэтому я прогнозирую постепенный отход Эрдогана от союзнических отношений с США", – сказал Алексей Подберезкин.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

С-400 "Триумф" – современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru