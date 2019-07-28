Приговор проводникам-насильникам проверят на законность

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Приговор по громкому делу проводников-насильников, который был вынесен 26 июля, заинтересовал главную транспортную прокуратуру. Об этом написал главный транспортный прокурор генеральной прокуратуры РК Ернат Сыбанкулов у себя в Facebook.

Сообщается, что, в ходе судебных прений прокурор поддержал обвинение в полном объеме.Он просил суд приговорить виновных к 6,5 годам тюрьмы.

Тем не менее, суд принял иное решение.

В прокуратуре пояснили, что в настоящее время приговор суда изучается на предмет законности и обоснованности.

Напомним, изнасилование в поезде "Тулпар-Тальго", который ехал из казахстанской столицы в Актобе, произошло в сентябре прошлого года.

Пострадавшая получала угрозы после того, как пролила свет на эту ужасную историю. 26 июля состоялось вынесение приговора по этому громкому делу.

Сроки, на которые были осуждены виновные, вызвали негодование среди граждан. Ранее приговор прокомментировали в суде.

Источник: https://www.nur.kz/1807832-prigovor-provodnikam-nasilnikam-proverat-na-zakonnost.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush