"Смех здесь – не лучшая эмоция". Идею войны Украины с РФ высмеяли в Сети

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В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию. За этим предложением стоит украинский образ мысли, отметил лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

Пользователи соцсетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара ввести украинские войска в Россию.

Ранее Кухар написал в Facebook, что к границе надо стянуть "несколько лучших бригад" и начать обучать военнослужащих российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства. А украинское правительство, по его мнению, должно "поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ".

Многие комментарии пользователей под этой записью сводятся к тому, что "каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары – нет". Люди пишут, что после такого юмора "тускнеет даже "Квартал-95" (юмористическая студия и команда КВН, в которой участвовал нынешний президент Украины – ред.)".

Однако смеяться тут не над чем, уверен лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

"За каждым нелепым и смешным предложением, которое мы слышим из Киева, на самом деле стоит то мировоззрение, тот образ мысли, который навязан украинской пропагандой своим гражданам. Они действительно думают, что рано или поздно Россия рухнет, и они войдут на территорию нашей страны в качестве неких "освободителей", а, может быть, и разрушителей. Это не очень смешно, мне кажется, крайне печально и грустно, потому что часть нашего народа (а я считаю, что русские и жители Украины – это один народ) живет в иллюзии, ожидая крушения России. Мне кажется, что в этой ситуации смех – это не лучшая эмоция", – сказал Николай Стариков.

По его мнению, в этой ситуации нужно не смеяться, а делать выводы.

"Говорит он (Кухара – ред.), конечно, ерунду. Но так, как он, мыслит не он один. Руководство Украины и руководство армии мыслит точно так же, участники националистических батальонов мечтают, что они пройдут маршем по Красной площади. Так что число таких людей достаточно велико. И что самое печальное, в случае продолжения русофобской политики украинских властей вырастет новое поколение молодых людей, которые тоже будут думать именно так. Поэтому я предлагаю не смеяться над этими очевидными глупостями, а сделать из них определенные выводы", – отметил Николай Стариков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru