Политолог: США в отношениях с Ираном меняют ситуацию под себя

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил об отказе Ирана принять его и выразил недовольство этим фактом. Как отметила политолог Анастасия Рудницкая, Вашингтон всегда хочет оставаться негласным лидером.

Иран не принял предложение госсекретаря США Майка Помпео посетить страну – об этом он сам написал в своем аккаунте в Twitter.

"Я недавно предложил поехать в Тегеран и поговорить прямо с иранским народом. Режим не принял мое предложение", – написал Помпео.

Эту идею госсекретарь озвучил ранее. По его словам, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф постоянно приезжает в США, где "пользуется правом говорить свободно".

"Неужели режим Хаменеи настолько плох, что он не может пустить меня сделать то же самое? Что если его народ услышит правду – нефильтрованную и не урезанную?", –добавил Помпео.

Впрочем, "свобода", о которой написал Помпео, в случае с Зарифом была весьма ограничена. Приехав в июле в Нью-Йорк, Зариф мог передвигаться только между зданием ООН, представительством Ирана при этой организации, резиденцией иранского посланника при ООН и международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Такие же правила касались и еще несколько дипломатов, работающих в постоянной миссии Ирана при ООН, и их семей. Для других передвижений необходимо было получить разрешение от управления по делам иностранных представительств Госдепа США, запрос необходимо было делать за пять дней.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и международных отношений РГСУ Анастасия Рудницкая назвала ситуацию традиционным поведением Вашингтона.

"Такая ситуация характерно показывает, что США продолжают свою линию популизма. Это яркие заявления, бесконечные обещания. И такая проблема сейчас в отношениях с Ираном. Жонглируя словами, США изменили ситуацию под себя, так, как выгодно им. И эта двойственность стандартов, двуличие – традиционная политика США в последние несколько десятков лет. Естественно, Иран реагирует, потому что он видит, что данная форма поведения со стороны США не принесет должного урегулирования – все равно идет процесс унижения партнера на поле действия. То есть в любом случае США всегда хотят выходить сухими из воды и использовать все средства, чтобы оказаться негласным лидером, даже если это будет нечестно", – сказала Анастасия Рудницкая.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru