"Виртуальная сила". Политолог о разногласиях в команде Зеленского

/В мире/

Соратник президента Украины назвал планы переименования России уделом неудачников. Ранее с таким предложением выступил советник Владимира Зеленского. О чем это говорит, объяснил политолог Иван Мезюхо.

Несогласие в команде Владимира Зеленского выходит в публичное пространство – соратники украинского президента спорят друг с другом через СМИ.

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в интервью изданию "Страна.ua", говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева, раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию".

"К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко – ред.)", – сказал Бужанский.

Он выразил уверенность, что подобные заявления "демонстрируют неадекватность". "Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", – добавил депутат.

Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать "День освобождения от Советского Союза". "Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана – легализация нацизма", – заявил Бужанский.

Он выступил резко против возможной отмены на Украине Дня Победы. "(Если Рада решит отменить праздник), я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?". Пусть не празднуют, горюют".

О чем говорят противоречащие заявления членов команды Зеленского, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.

"Я думаю, это заявление (Максима Бужанского – ред.) свидетельствует о том, что у команды Зеленского нет единой позиции по различным вопросам внешней и внутренней политики страны. Украинское общество до сих пор не знает истинных идеологических представлений большинства будущих народных депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" – это заявление еще раз говорит о том, что украинцы выбрали эту партию как виртуальную политическую силу. Поэтому я не исключаю того, что в будущем внутри фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде будут возникать некие внутренние противоречия, которые будут выливаться в публичное пространство. Все-таки новая партия власти на Украине – это политическая сила, созданная в интернете, и, конечно, это обстоятельство способствует тому, что большинство представителей этой политической силы не имеют единой позиции относительно актуальных политических вопросов", – сказал Иван Мезюхо.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте – "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%. Далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru