В США отзывают грудные импланты, вызывающие рак. В России - нет

/В мире/

В США из продажи изъяли грудные импланты, вызывающие рак. Компания Allergan отзывает их по требованию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ранее схожее решение было принято во Франции, Австралии и Канаде. В России текстурированные импланты груди Biocell до сих пор используют. Об этом рассказал пластический хирург Юрий Диков.

«Что они отзывают импланты, это не меняет сути дела. В России они доступны до сих пор. Для тех женщин, у которых они уже стоят, есть рекомендация, что удалять их не нужно. Нужно стандартное наблюдение раз в год. Этого достаточно», - считает пластический хирург.

Грудные импланыт Biocell могут вызвать у женщин развитие анапластической крупноклеточной лимфомы. Это редкая и агрессивная форма рака, которая поражает клетки иммунной системы. У американских властей есть информация о 481 случае развития этого заболевания из-за имплантов компании Allergan. Это не много для общей статистики, но достаточно, чтобы сходить к врачу, рассказал пластический хирург.

«Среди миллионов женщин с этими имплантами всего несколько сотен случаев развития заболевания. Это очень и очень низкая вероятность. Плюс это не такое смертельно опасное заболевание, как рак груди. Метод лечения этого заболевания - это удаление имплантов и капсул. Даже химеотерапия не всегда нужна», - объяснил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru