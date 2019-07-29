Повлияет ли ОБСЕ на языковой закон Украины? Мнение политика

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В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке.Ситуацию прокомментировал глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

"Мы работаем с Министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть, в том числе, роль русского языка", – заявил Заньер.

По его словам, Киев решает вопросы об использовании государственного языка "довольно жестко – не через систему стимулов и поощрений, <...> а через наказание," и при этом "вносит элементы дискриминации". Кроме того, как подчеркнул Заньер, украинские власти приняли законопроект без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, впрочем, настроен пессиместично.

Я бы не обольщался и не принимал всерьез подобного рода высказывания. ОБСЕ – не та организация, которая может что-то диктовать. Но при этом мы имеем две резолюции Совета Европы двух-трехлетней давности о недопустимости изменений закона об образовании. Украина напрямую нарушила Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Там Украина брала обязательства по защите 14 национальных языков, в том числе и русского. Но Европа, закрыв глазки, абсолютно не обращает на это внимание. Есть уже два решения Конституционного суда, которые, по сути, закрепили, что закон об украинском языке соответствует конституции, и никто его менять не собирается", – сказал Вадим Колесниченко.

В конце своего президентского срока бывший украинский лидер Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского.

В российском МИД решение Киева раскритиковали и заявили, что новый закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, следовательно, "единственный объект атаки – это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru