Депутат: действия американцев в Сирии можно назвать только одним словом

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Российский Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии, а также в разграблении сирийских нефтяных объектов. Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.

Инструкторы США готовят крупное вооруженное формирование в районе 55-километровой зоны вокруг сирийского Эт-Танфа, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Минобороны.

По его словам, общая численность боевиков достигает 2700 человек. Часть из них прошла подготовку в Эт-Танфе, их перебрасывают вертолетами ВВС США в Заевфратье.

Помимо этого, по словам Рудского, американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес. В частности, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак".

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.

"Ситуация сегодня такова, что американцы вокруг своей базы в Сирии "очертили круг" и сказали, что будут расстреливать всех, кто пройдет эту линию, как говорится, без суда и следствия. Нужно отметить, что США используют данную территорию для предоставления отдыха боевикам ИГ*, а также их перевооружения. США манипулируют боевиками как силой для достижения своих целей. А цели простые: нанести урон САР, подорвать военную составляющую поддержки президента Башара Асада, одновременно нанести урон экономике – разграблять нефтепроводы и хранилища, что они сейчас и делают. (Президент США) Дональд Трамп ранее продекларировал вывод американских войск с территории Сирии. Считаю, что они должны незамедлительно покинуть территорию САР. Они прибыли безо всякого приглашения, без одобрения соответствующих международных организаций. И иначе как агрессором их никак не назовешь", – сказал Юрий Швыткин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru