Военный эксперт назвал "главного конкурента" ПВО "Хец-3"

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Опубликовано видео испытаний израильско-американского противоракетного комплекса "Хец-3" на Аляске. Как отметил военный эксперт Виктор Баранец, российские системы ПВО не уступают этой разработке.

Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило Министерство обороны Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter опубликовал видео испытаний. На кадрах видно, как осуществляется запуск ракет, а затем происходит их перехват комплексом "Хец-3".

Ранее Нетаньяху заявил, что успех этих испытаний "превзошел то, что можно вообразить". По его словам, они проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий.

"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз – от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил некоторые технические характеристики "Хец-3".

"Что касается высоты поражения цели, то американцы и израильтяне говорят, что это примерно 150 километров, система обнаруживает цель за 900 километров и способна на рубежах 500-600 километров поражать цель. Отмечу, что Хец-3" – это система не последней модификации, у израильтян есть и "Хец-4". Самая главная особенность "Хец-3" в том, что его ракета поражает цель не облаком осколков, а кинетическим зарядом – это такой "супертвердый жезл", который напрямую попадает в цель", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, российские системы ПВО не уступают этой разработке.

"Россия избрала другой способ – так называемого облачного поражения, когда взрывается боеголовка ракеты, и направленный на цель пучок быстролетящих поражающих элементов накрывает цель. Хотя скажу, что над кинетической системой поражения Россия также работает давно и добилась достаточно внушительных успехов. Считаю, что главным конкурентом "Хец" сегодня являются ЗРК С-400, которые тоже "залезают" в ближний космос, а С-500 – это уже достойнейший соперник и "Хеца-3", и "Хеца-4", потому что высота поражения цели у этих комплексов не может сравниться с одной из наших ракет", – отметил военный эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru