Экономист назвал главную цель санкций США против России

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В США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России. Эта политика имеет сразу несколько направлений, считает эксперт Игорь Ковалев.

Санкций против России недостаточно, считают в Вашингтоне и предлагают прописать возможность новых мер против России в оборонном бюджете. Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холлен считают, что нужно предусмотреть ограничения, направленные против энергетического, банковского и оборонного секторов России за "вмешательство в выборы". Правда, только в случае, если такое вмешательство установят в будущем.

Об этом сенаторы написали в письме к профильным комитетам. Палата представителей и сенат сейчас занимаются согласованием обширного оборонного бюджета. В нем могут быть прописаны нормы, не относящиеся непосредственно к обороне.

В той версии военного бюджета, которую сейчас рассматривает палата представителей, уже содержится поправка, запрещающая американским фирмам торговать российским суверенным долгом. Кроме того, в проекте есть и требование к национальной разведке в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет автоматически продлевать санкции против суверенного долга.

Однако, как отмечают сенаторы, из-за хорошей фискальной дисциплины российского бюджета влияние таких санкций будет ограниченным – у России небольшой суверенный долг, сбалансированный бюджет и большие резервы иностранной валюты.

"Кроме того, заявляя, что санкции будут последствием за будущее вмешательство, мы создадим более значительный эффект сдерживания, чем если будем наказывать заранее", – считают Рубио и ван Холлен.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев высказал мнение, что США с помощью такой политики пытаются сохранить свое экономическое лидерство.

"Американцы продолжают ту политику, которую они начали достаточно давно. Именно США были инициаторами санкционного противостояния с Россией. И, судя по всему, эта политика продолжается, несмотря на заверения (президента США) Дональда Трампа о том, что он хочет поладить с (российским лидером) Владимиром Путиным. То есть американцы пытаются за счет этих методов, за счет санкционной политики сохранить свое лидерство – не только геополитическое, но и экономическое, которое они стремительно теряют, уступая тому же Китаю. Поэтому эта политика имеет сразу несколько направлений. И ее главная цель – это сохранение американского лидерства", – сказал Игорь Ковалев.

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, Москва это категорически опровергает. Но американцы продолжают верить в официальную версию Вашингтона, отмечает Игорь Ковалев.

"Доказательств российского вмешательства в выборы в США так и не было озвучено – комиссия (спецпрокурора Роберта) Мюллера закончила свою работу, и никаких конкретных обвинений в отношении России выдвинуто не было. Но сама истерия и накал обвинений в отношении России настолько велик, что теперь многие в Америке, даже несмотря на отсутствие доказательств, верят, что Россия вмешивалась и дальше будет вмешиваться. Хотя на самом деле это далеко не соответствует действительности", – заключил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru