"Недальновидно и бессмысленно". Политолог о новом плане Киева вернуть Крым

/В мире/

В Киеве хотят вернуть Крым с помощью третьих сил. Однако, как отметил политолог Александр Дудчак, данный вопрос должны решать крымчане.

Киев должен создать международную площадку для возвращения Крыма, уверен "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.

"Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что "минский формат" не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было", – сказал политик.

По его мнению, к обсуждению статуса российского полуострова следует подключить страны – участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма.

При этом отсутствие "диалога" по Крыму Кориневич связал с принципиальной позицией Москвы.

Предложение прокомментировал политолог Александр Дудчак.

"Надо спрашивать у населения Крыма. А крымчане свое слово сказали. Что может быть более весомым, чем мнение граждан? Надо помнить, что уход Крыма стал следствием вооруженного переворота на Украине. В Крыму не согласились с этим переворотом и с той политикой, которую навязывали пришедшие к власти. И, думаю, крымчане в течение пяти лет каждый день убеждались, что они сделали правильный выбор, потому что могла повториться ситуация с Донбассом. А так – регион развивается, имеет замечательные перспективы, в отличие от территории Украины. Так что, может, Зеленскому надо съездить в Крым и там посмотреть, что происходит, с людьми пообщаться, если он, конечно, рискнет. А заочно говорить, что надо кого-то привлекать – это недальновидно, бесперспективно и бессмысленно", – сказал Александр Дудчак.

Крым вернулся в Россию по результатам референдума, который прошел на полуострове в марте 2014 года. Как не раз подчеркивали в Москве, жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru