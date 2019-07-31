"На полную катушку". В США отклонили иск Демпартии к РФ. Трамп отреагировал

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда отклонить иск Демпартии к России. Политолог Сергей Козлов высказал мнение о том, на кого было направлено это заявление.

"Охота на ведьм подходит к концу", – считает американский лидер Дональд Трамп. Такими словами он прокомментировал решение американского суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии США (НКДП), связанный с предполагаемым "вмешательством" России в американские выборы в 2016 году.

"Ух ты! Федеральный судья в южном округе Нью-Йорка полностью отклонил иск НКДП против нашей исторической президентской кампании 2016 года... Это действительно большое событие, особенно учитывая, что оно идет от очень уважаемого судьи, назначенного (бывшим) президентом (Биллом) Клинтоном. Охота на ведьм походит к концу!", – написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института Управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов считает, что Трамп использует этот повод для полемики со своими противниками.

"Этот комментарий Трампа является очередным этапом долго ведущейся войны между Трампом и его администрацией с одной стороны и его противниками с другой стороны относительно результатов президентской кампании, в ходе которой Трамп стал действующим президентом. Для него принципиально важно дистанцироваться от любых обвинений во вмешательстве России в выборы, и это решение суда как раз является легитимным основанием в очередной раз подтвердить, что такого вмешательства не было. Трамп, который известен своей Twitter-политикой, использует любой повод, чтобы напомнить своим избирателям и своим противникам, что он является президентом в своем праве и будет пользоваться своими президентскими полномочиями на полную катушку", – сказал Сергей Козлов в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли власти России, ГРУ и предвыборный штаб Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.

Не дожидаясь результатов расследования, Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и утверждениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения Трампа.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru