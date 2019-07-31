Позиция США разрушает структуру безопасности

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США выходят из стратегических соглашений, но хотят новой сделки с Россией по контролю над вооружениями. С какой стороны может подстерегать опасность, рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

Вашингтон 2 августа выходит из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

О намерении выйти из договора, который был заключен в 1987 году между США и СССР, Вашингтон официально объявил полгода назад.

"Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение (действия) договора, поскольку США выйдут (из него)", – сказал Болтон, выступая в Вашингтоне.

При этом он повторил обвинения в адрес России в том, что она якобы нарушала договор, что и стало причиной выхода США. Москва это не раз отрицала.

Кроме того, Болтон сообщил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен, так как, по его словам, имеет ряд недостатков.

И это гораздо серьезнее выхода из ДРСМД, считает президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

"Это гораздо более опасное дестабилизирующее воздействие. Если ДРСМД – сегмент достаточно специфический, и для размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе (что могло бы представлять опасность для РФ) нужно согласие европейцев, то СНВ-3 – это глобальный договор, по которому ограничивалась стратегическая ядерная триада, то есть межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические ядерные бомбардировщики и подводные лодки с баллистическими ракетами. Выход из СНВ-3 – это гораздо более опасное действие. Фактически это разрушает всю структуру безопасности, которая выстраивалась с середины 70-х годов, когда началось взаимодействие в этой области между США и СССР", – отметил Алексей Анпилогов.

По его мнению, больше всего решение США не понравится новым ядерным державам.

"Сейчас США разворачивают этот процесс и устами Болтона объявляют, что они переходят к новой гонке вооружений. Это очень опасно, поскольку сейчас мир стал гораздо сложнее, Вашингтон сражается не только с Россией – РФ никогда не говорила, что будет участвовать в гонке вооружений, а новые ядерные державы гораздо более остро воспринимают такого рода демарши США, понимают, что они направлены против них", – сказал Алексей Анпилогов.

Президент США Дональд Трамп, тем временем, заявил, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru