Россия запретила ввоз китайских фруктов. Кто пострадает?

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В приграничных с Китаем регионах России стоит ждать роста цен на фрукты. Платить больше будут жители Хабаровского края и Амурской области. Об этом рассказал аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов. Он коснется груш, персиков, слив, нектаринов, абрикосов, алычи, вишни, черешни, яблок и айвы. Решение о приостановке поставок приняли в Россельхознадзоре. Оно вступит в силу с 10 августа.

«Для Хабаровского края, для Амурской области, на Дальнем Востоке, где граница с Китаем есть, там какое-то присутствие китайских фруктов на рынке было. В этих местах повышение цен может быть. Но в целом, по России это не сильно скажется. Замещение вот этого объема чем-то другим - это будет долго и логистически сложно. Доставка фруктов станет дороже», - объяснил Леонид Холод.

Официальная причина запрета на ввоз китайских фруктов в их заражении «карантинными объектами». Что это за объекты, объяснил аналитик аграрного рынка.

«К различным удобрениям и ядохимикатам китайцы относятся достаточно вольно. Они не прислушиваются к просьбам не использовать некоторые вещества. Что касается жучков-паучков, то они появились из-за того, что ядохимикаты не были использованы из-за дороговизны или оказались неэффективными. Я хочу верить, что под решением Россельхознадзора есть абсолютно объективные обстоятельства, поскольку терпели китайцев долго. Есть процедурное терпение, когда раз предупредили, два предупредили и ничего. Есть процедурно-добрососедское. Очевидно, что и то и другое было израсходовано», - отметил эксперт.

Китай не является самым крупным поставщиком фруктов в Россию. Ежегодно он отправляет более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе, более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/