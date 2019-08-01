Все будет ставиться под сомнение. Против Порошенко завели новое дело

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Против экс-президента Украины Петра Порошенко завели еще одно уголовное дело. Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин выделил два аспекта в данной ситуации.

Украинское Госбюро расследований возбудило новое дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом,заявил бывший заместитель главы администрации бывшего президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Фигурантами дела также являются бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники "Укроборонпрома" и Укрэксибанка. Всех их подозревают в хищениях в армии.

Обвинение считает, что политики и чиновники основали преступную группу, которая организовала "прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты".

По словам юриста, правление Нацбанка 19 января 2016 года по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного отчета перед Нацбанком.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", – сказал Портнов.

Он также предложил экстрадировать находящуюся в Великобритании Гонтареву, снять неприкосновенность с Порошенко и "взять обоих под стражу".

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин высказал мнение, что дела против Порошенко – это одно из направлений политической борьбы.

"Уголовные дела против Порошенко возбуждаются и, скорее всего, будут возбуждаться. Дело в том, что это будет одним из направлений политической борьбы в Украине. Команда (нынешнего президента Владимира) Зеленского будет ставить под сомнение порядочность и даже легитимность предыдущего политического режима, режима Петра Порошенко. В этом для команды Зеленского есть как определенные позитивные стороны с точки зрение политической борьба, так и негативные. Почему? Потому что вопрос, насколько были легитимными решения Петра Порошенко, его окружения и должностных лиц, которые находились при нем на высоких должностях, это вопрос легитимности власти Украины в целом. Это первое", – сказал Денис Батурин.

Он продолжил свою мысль.

"Второе: прекратится ли преследование и достаточно ли уголовных дел? Дело в том, что уголовные дела возбуждены за достаточно короткое время и находятся в состоянии расследования. Когда они будут доведены до суда неизвестно. Да и будут ли? Потому что речь идет о политическом преследовании бывшего президента Украина. А политическое преследование всегда предусматривает и определенные политические договоренности между большими политическими игроками. Но и говорить, что судьба Порошенко будет радужной тоже преждевременно", – заключил Денис Батурин.

Бывший украинский лидер ранее стал фигурантом 11 уголовных дел: в частности, о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, о злоупотреблении властью и служебными полномочиями при распределении должностей в "Центрэнерго", о захвате власти и других.

Его также допрашивали как свидетеля по делу о гибели мирных граждан во время "евромайдана" в 2014 году.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/