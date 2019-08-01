"Нагнетание ситуации". Экономист о санкциях США против Ирана

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США продлили ограничения, связанные с иранской ядерной программой.Экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что это вполне укладывается в американскую политику.

США продлили действие ограничений, связанных с иранской ядерной программой. Соответствующее распоряжение подписал госсекретарь Майк Помпео.

В госдепартаменте рассчитывают, что эти меры помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить способность Тегерана сократить "время прорыва" для создания ядерного оружия и не допустить, чтобы он "восстанавливал объекты для целей, имеющих значение для распространения ядерных технологий".

Иран назван в документе "лидирующим в мире государством-спонсором терроризма". Также там указано, что он продолжает использовать свою ядерную программу для "вымогательства у международного сообщества и угроз региональной безопасности".

При этом в ведомстве не упоминают о продлении на 90 дней исключений из санкций, о которых ранее в среду сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Эти исключения касаются реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке, перестройки центра по обогащению урана в Фордо, АЭС "Бушер", а также исследовательского реактора в Тегеране. Если бы они не были продлены, администрация должна была ввести санкции против российских, китайских и европейских компаний, вовлеченных в эти проекты.

Позицию США прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

"Это попытка США оказать давление на Иран и продолжение той политики, которую Трамп инициировал, выйдя из известной сделки. Но пока, на мой взгляд, эта политика не дает особых результатов, потому что, с одной стороны, Иран не поддается этому давлению. А с другой стороны, в этой сделке остались и другие участники, включая страны ЕС и Россию. Поэтому это просто очередное нагнетание ситуации. Отчасти это, наверное, связано и с тем, что Иран ответил на захват своего судна захватом английского судна, а британцы – это союзники США. Поэтому большого удивления в этой новости нет – США продолжают антииранскую политику, которую они ведут с момента выхода из всеобъемлющего соглашения", – сказал Игорь Ковалев.

Швеция, тем временем, намерена продолжать торговлю с Ираном и поэтому хочет присоединиться к INSTEX – совместному механизму для расчетов с Тегераном, заявил ранее шведский посол в РФ Петер Эриксон.

Соглашения о совместном плане действий "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран достигли 14 июля 2015 года. Предполагалось снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Ирана. Тегеран в ответ объявил, что прекращает выполнять ряда пунктов СВПД. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, впрочем, отмечал, что все предпринятые шаги "обратимы".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности обсуждать новую сделку с Ираном без предварительных условий, но тот для начала переговорного процесса требует снятия санкций.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/