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ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам.

Об этом сообщает  Интерфакс-Украина. 

Как заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, места в Раде по партийным спискам будут распределены следующим образом: «Слуга народа» получает 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37 мандатов, «Батькивщина» — 24 мандата, «Европейская солидарность» — 23 мандата, «Голос» — 17 мандатов. 

Общее количество голосов, поданных за партии, преодолевшие 5%-ный проходной барьер, составляет 11 448 549. 

Ранее ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/655664-ukraina-cik-obyavlenie

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Категория: Новости / В мире

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