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Традиционная реакция: ответ Японии на ноту МИД РФ по южным Курилам

Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста из-за поездки Дмитрия Медведева на южные Курилы. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Власти страны выступили с протестами после поездки премьера России Дмитрия Медведева на острова. После заявлений в российский МИД вызвали японского посла. Япония претендует на 4 острова курильской гряды - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Они вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.

Главное, чтобы официальный Токио соблюдал приличия и протокол, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин. Он добавил, что нужно разделять реакцию японской стороны на посещение российскими официальными лицами Курильских островов и российско-японские отношения в целом. 

«Реакция у официального Токио на посещение Курил, части нашей страны, любыми официальными лицами традиционно такая, какая сейчас: протесты в письменной форме, иногда небольшие народные акции. Мы к этому привыкли и относимся не с пониманием, но с некоторым терпением. Главное, чтобы официальный Токио соблюдал приличия и протокол. Поскольку это территория нашей страны, мы вправе посещать ее в любое удобное для нас время с любыми целями и проводить там любые мероприятия», – сказал Андрей Губин.

Российско-японские отношения в целом развиваются поступательно и в позитивном направлении, добавил эксперт РИСИ.

«Во многом это зависит от личной позиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который еще на определенный срок остался у власти и сохранил полномочия и старается придерживаться курса на нормализацию. Хотя не стоит быть излишне оптимистичными относительно скорого подписания мирного договора. Наша цель – просто нормализация отношений, торгово-экономические отношения, инвестиционные отношения, диалог по политическим вопросам, по вопросам безопасности»,  – сказал Андрей Губин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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