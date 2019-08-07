"Преступное мышление". Мадуро обвинил Болтона в организации покушения

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США Джона Болтона, и тому есть доказательства. Эксперт Виктор Хейфец в эфире радио Sputnikпрокомментировал это обвинение.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Год назад было совершено покушение. Могу вам сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома… Все указывает на Джона Болтона, у которого преступное мышление, мышление убийцы… Я не могу обвинять президента (США Дональда) Трампа, в этот момент не могу, но у меня есть все основания обвинять и просить расследования по Джону Болтону", ? сказал Мадуро в интервью американскому изданию The Grayzone.

Покушение на Мадуро была совершено 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении получили ранения семь человек, сам Мадуро не пострадал.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американские власти вполне могли участвовать в организации покушения на Николаса Мадуро.

"Доказательства, возможно, какие-то есть. Я не знаю, участвовал ли лично Болтон в организации покушения на Мадуро и насколько серьезны конкретные доказательства этого. Но то, что в принципе подобные мероприятия могли разрабатываться, я допускаю. В свое время часть представителей (венесуэльской ? ред.) оппозиции заявляли, что имели отношение к планам организации покушения. И если они сами это признают, почему мы должны исключать гипотетическую возможность участия в этом американских властей? Такая возможность, на мой взгляд, существует", ? сказал Виктор Хейфец.

В Венесуэле в январе этого года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После этого глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция и некоторые другие страны поддержали Мадуро как законного президента.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/